- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a publicat informatii incorecte cu privire la impactul vaccinarii asupra angajatilor din sanatate si din asistenta sociala, sustine Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' din Romania (FSSR), informeaza Agerpres.…

- Un numar de 27.548 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, a informat marți Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Peste 600.000 de persoane au fost vaccinate in total, de la debutul campaniei – 27 decembrie 2020. Pana acum au fost inregistrate…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Peste 25.300 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania.Numarul total al persoanelor imunizate de la debutul campaniei de vaccinare a ajuns la 571.091. Dintre acestea, 101.305 au primit 2 doze din vaccinul Pfizer BioNTech, a anunțat sambata Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Un numar de 1.205 de doze de vaccin impotriva coronavirusului au fost irosite de la inceputul campaniei de vaccinare in Romania și pana joi, 21 ianuarie, a precizat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, la solicitarea HotNews.ro. Potrivit sursei citate,…

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin Covid-19 de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Vaccinurile au ajuns in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…