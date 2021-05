Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti de a inregistra Contractul Colectiv de Munca negociat cu imbuteliatorul bauturii Pepsi-Cola, societatea Quadrant-AMROQ Beverages SRL a determinat Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara (Sindalimenta)…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va organiza, in luna iunie 2021, 136 programe de formare profesionala pentru un numar de 2.004 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite, organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca si…

- CARTEL ALFA anunța ca „respinge cu hotarare masurile impotriva salariaților”, anunțate de conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) prin comunicatul de presa din data de 28 aprilie. „Susținem Sindicatul Aeroporturi București și Sindicatul Aeroportului Baneasa, sindicate afiliate prin…

- Confederația Naționala Sindicala Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația Naționala a Sindicatelor Libere-Frația, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Sindicala Naționala Meridian organizeaza simultan acțiuni de protest miercuri, 14 aprilie 2021, în…

- Președintele SINDALIMENTA (Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara), Dragoș Frumosu, a declarat luni la Antena 3 ca Romania risca sa devina importator in cazul anumitor produse pentru ca agricultorii autohtoni nu sunt consultați de Guvern. „Adrian Oros este cel mai slab…

- Sute de persoane protesteaza la aceasta ora in fața sediului Complexului Energetic Oltenia(CEO), din Targu Jiu. Este vorba de peste 250 de salariați ai companiei, in mare parte membri ai Sindicatului Mine Energie Oltenia. Intre aceștia se regasește și președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia,…

- In luna februarie, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) au efectuat 103 controale la agenți economici din județul Buzau, in urma carora au fost depistate opt persoane care prestau ,,munca la negru”. 120.000 de lei este suma pe care trebuie sa o plateasca angajatorii in urma celor patru…

- Membrii sindicatelor din administratia publica au anuntat, marti, ca pregatesc actiuni de protest. Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie acuza Guvernul Romaniei ca urmareste incalcarea unor principii constitutionale si europene si de demersuri abuzive „specifice unui mandru continuator…