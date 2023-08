Stiri pe aceeasi tema

- La prima sa competitie dupa 2 ani de pauza, gimnasta americana Simone Biles (26 de ani) a dominat concursul de la US Classic de la Chicago, bifand un total de 59,10 puncte. „M-am simtit bine, mai ales dupa tot ce s-a intamplat in ultimii ani", a reactionat Biles, referindu-se la alegerea sa de a prioritiza…

- Vedeta tv Andreea Marin revine pe micul ecran, la doi ani de la ultimul ei succes, emisiunea ”Nu exista nu se poate!”, de la TVR 2. In exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a oferit cateva indicii, despre noul proiect de televiziune, la care va colabora. Andreea Marin revine, pe micul ecran, dupa…

- David Popovici (18 ani), dublul campion mondial și european la natație, a semnat un contract important inaintea Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. David Popovici a ajuns deja in Japonia și se va pregati in urmatoarea perioada la Tokyo, urmand apoi sa ajunga la Fukuoka. ...

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, fosta numar 1 WTA, a anuntat ca vrea sa revina in competitii si intentioneaza sa fie prezenta la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, scrie DPA.

- Actrita si activista americana Angelina Jolie este producator executiv al filmului "We Dare to Dream", noul documentar al regizoarei Waad Al-Kateab, nominalizata la Oscar pentru productia "For Sama" (2019), informeaza The Hollywood Reporter."We Dare to Dream" prezinta povestea unor tineri sportivi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, Carolina de Nord, Carolina de Sud) ca autoritatile locale au emis un cod…

- Model pentru copii romani, Ana Maria Branza a lasat spada pentru a fi un grațios personaj Disney. Campioana mondiala la scrima a acceptat sa dea voce sirenei Perla din remake-ul de mare succes ”Litlle mermaid” (”Mica Sirena”) produs de Walt Disney Pictures. Varianta dublata in limba romana a celebrei…

- Ionel Drimba a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de vara din 1968 la scrima (floreta). Pentru ca a decis sa ramana in Republica Federala Germana, comunistii l-au sters din sportul romanesc. Avea sa moara departe de tara, uitat. Ionel Drimba a cucerit aurul olimpic la floreta in anul 1968 la Mexico…