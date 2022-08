Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 al turneului de la Toronto dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-4, 6-2. Romanca a inceput ca din tun și a condus cu 3-0 i primul set dar chinezoatca a revenit iar primul set s-a terminat 6-4. Setul doi a fost farar istoric, Simpna impunandu-se…

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, s-a calificat fara emoții, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA) cu 6-0, 6-2,…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 36 WTA) a invins-o pe Donna Vekic (25 de ani, 92 WTA), 5-7, 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele turneului WTA250 de la Birmingham. In semifinale, Sorana va infrunta caștigatoarea meciului Dayana Yastremska - Shuai Zhang, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza.Sorana…