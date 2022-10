Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Motoaca, specializat in medicina sportiva, fost doctor la Dinamo in urma cu doi ani, o acuza pe Simona Halep de neglijența in scandalul de dopaj care a bulversat sportul romanesc. Acesta e convins ca vina ii aparține in totalitate fostului lider mondial din WTA și ca orice tentativa de…

- Fostul fotbalist Ionuț Lupescu, un apropiat al familiei Halep, prezent chiar și la nunta Simonei cu Toni Iuruc, a lansat o ipoteza de-a dreptul incredibila dupa ce Simona Halep a fost depistata pozitiv la testul de dopaj și a fost suspendata provizoriu din tenis, potrivit ProSport. Fii la…

- Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) nu va mai participa la niciun turneu in 2022, motivand ca se simte „extenuata mental” și, in plus, ca are nevoie de timp pentru a se recupera dupa intervenția chirurgicala suferita la nas. Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA) a salutat curajul Simonei de a vorbi public despre…

- Povestea de iubire dintre Simona Halep si Toni Iuruc s-a incheiat rapid, cu o semnatura la notar. Surprinși de paparazzii Click! la iesirea din sediul notarial de pe Dorobanti, cei doi au parut mai veseli decat la nunta, semn ca, cel putin pentru jucatoarea noastra, divortul a fost o eliberare dupa…

- Inca de acum trei ani, de cand s-a aflat despre relația lui Toni Iuruc cu Simona Halep, au aparut intrebari. „Cine este Toni Iuruc?”, sau „Ce avere are Toni Iuruc?”, au fost intrebari care au persistat in tot acest timp, deși se vehicula ideea ca partenerul Simonei ar fi un miliardar. Realitatea insa,…

- Simona Halep, locul 7 WTA, s-a declarat surprinsa de jocul ucrainencei Daria Snigur, locul 125 WTA, care a invins-o luni in runda inaugurala a US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. ”Totul m-a surprins și, din pacate, nu am reușit sa gasesc soluții”, a declarat Halep la finalul partidei, potrivit…

- Simona Halep a invins-o pe Anastasia Potapova, scor 6-4, 3-6, 6-3, și s-a calificat in turul secund al turneului de la Cincinnati. Dubla campioana de Grand Slam a avut probleme medicale la piciorul stang, dar a decis sa lupte pana la finalul meciului. A doua oprire a sezonului de hard american, cea…

- Simona Halep se califica in turul al treilea-optimi la Toronto, dupa o victorie in doua seturi cu Shuai Zhang, 6-4, 6-2. Pentru a treia oara la rand, Simona gasește cheia potrivita pentru Shuai Zhang, jucatoare care i-a dat mari batai de cap de-a lungul timpului, cu o victorie aparent confortabila,…