Şi-a aruncat Mercedes-ul din elicopter, după ce a pierdut un pariu. Imagini senzaţionale cu bolidul aruncat de la 300 metri VIDEO Doi moscoviti, care se prezinta ca fiind bloggeri, au facut un pariu, iar cel pierdut a trebuit sa renunțe la vehiculul sau de la o inalțime de aproximativ 300 de metri, relateaza presa rusa. Cei doi barbați au inchiriat un elicopter Mi-8 pentru a-și pune ideea in practica și au urcat acolo cu un Mercedes-Benz Gelandewagen, estimat intre 650.000 și 1.2 milioane de ruble (intre 9.400 și 17.400 de euro). Apoi, mașina a fost aruncata de la inalțimea de 300 de metri, langa aeroportul Peski, din Petrozavodsk, in Karelia. Pe imagini se poate vedea mașina agațata de elicopter, suspendata deasupra… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

