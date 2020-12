Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizația aferenta concediului de acomodare, care se acorda salariaților care vor sa adopte copii, nu va mai avea cuantum fix, pentru ca incepand din martie 2021 va fi calculata altfel, prevede o lege noua. Concret, actualul cuantum fix va deveni un cuantum minim, iar indemnizația va putea fi mult…

- CREDINTA… Episcopul Husilor a slujit Sfanta Liturghie de duminica in localitatea Valeni, Protopopiatul Vaslui, ocazie cu care Parintele Ignatie le-a adresat un indemn credinciosilor: „Sa cautam, in aceasta perioada de post si de pregatire pentru marea sarbatoare a Nasterii Mantuitorului Hristos, sa…

- ADEVARURI SPUSE…. Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a savarsit pe 1 noiembrie 2020, in Duminica a XXII-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. Ca de obicei, PS Ignatie, a caror vorbe merg direct in suflet si in minte, le-a aratat enoriasilor ca: „In fata lui Dumnezeu nu…

- CREDINTA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit duminica Sfanta Liturghie in paraclisul resedintei episcopale din Husi. In cadrul slujbei, Preasfintia Sa a vorbit despre mesajul central care se desprinde din relatarea pasajului evanghelic al Pescuirii minunate (Luca 5, 1-11).…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, la Iași s-au inregistrat circa 200 de copii infectați cu coronavirus. Cifra nu a fost facuta publica, pana acum. Medicii explica faptul ca micuții se recupereaza extrem de repede dupa infecția cu coronavirus. Cel mai tanar pacient cu COVID-19, din Iași, are trei…

- UNII FAC, ALTII CARCOTESC… Se toarna fundatia la casa cea noua, pe care oamenii cu suflet mare le-o vor construi celor cinci copii din Stroiesti, comuna Tatarani, al caror tata s-a spanzurat in iunie, de suparare ca nu avea cu ce hrani familia. Drama micutilor care traiau alaturi de mama si bunica,…

- PodcasturiSarbatoare importanta in calendarul ortodox In luna septembrie au loc mai multe sarbatori religioase. Astazi creștinii ortodocși praznuiesc pomenirea minunii Sfantului Arhanghel Mihail. "In secolul V, in orașul antic Colose paganii au dorit sa distruga o biserica, schimband cursul unui…

- STIRIPESURSE.RO a aflat, din surse medicale și apropiate de Gigi Becali, ca acesta s-a infectat cu noul coronavirus, iar deși deține o clinica de oncologie, Becali a refuzat sa fie tratat in spital, iar echipele medicale s-au deplasat la vila sa din Pipera. De asemenea, potrivit sursei citate și mama…