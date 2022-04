Stiri pe aceeasi tema

Vicecampioana CSM CSU Oradea a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe locul secund, dupa ce a castigat derby-ul cu CSO Voluntari, cu scorul de 101-85 (20-19, 25-19, 29-20, 27-27), vineri seara, in deplasare, in etapa a 30-a.

Vicecampioana CSM CSU Oradea a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 86-76 (24-20, 22-30, 22-16, 18-10), marti, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 19-a a Ligii Nationale de baschet masculin.

CSO Voluntari si CSM CSU Oradea au obtinut victorii in deplasare, marti, in meciuri restante din Liga Nationala de baschet masculin, anunța agerpres.

Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, este prima finalista a Ligii Nationale, dupa ce a eliminat luni, in deplasare, formatia Phoenix Constanta, in al treilea meci din cinci programate in semifinalele competitiei, anunța news.ro.

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost invinsa de CSO Voluntari cu scorul de 84-81 (12-16, 23-20, 28-20, 21-25), in Sala ''Gabriela Szabo'', intr-un meci restant din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin.

Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins marti, pe teren propriu, castigatoarea Cupei Romaniei din acest sezon, CSO Voluntari, scor 97-75 (41-48), in meci restant din etapa a 19-a a Ligii Nationale. U BT Cluj revine pe primul loc in clasament, cu 20 de victorii,

CFR Cluj a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, penultima a sezonului regulat. Echipa campioana s-a distantat la 14 puncte de FCSB, care va evolua joi, in aceasta etapa, la Pitesti, cu FC Arges, conform news.ro.