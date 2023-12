Senatorul Lucian Trufin anunță deschiderea unei sesiuni de finanțare AFIR pentru exploatațiile zootehnice Senatorul Lucian Trufin anunța deschiderea unei sesiuni de finanțare AFIR pentru exploatațiile zootehnice Senatorul Lucian Trufin aduce la cunoștința fermierilor oportunitatea de finanțare oferita de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) in sectorul zootehnic. In aceasta luna, va fi lansata intervenția DR-20 pentru Investiții in sectorul zootehnic, o inițiativa semnificativa menita sa contribuie la modernizarea și sporirea competitivitații fermelor agricole din Romania. Aceasta sesiune de finanțare, cu […] Citește Senatorul Lucian Trufin anunța deschiderea unei sesiuni de finanțare… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Lucian Trufin aduce la cunoștința fermierilor oportunitatea de finanțare oferita de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) in sectorul zootehnic. In aceasta luna, va fi lansata intervenția DR-20 pentru Investiții in sectorul zootehnic, o inițiativa semnificativa menita sa contribuie…

- Parlamentarul clujean, Viorel Baltarețu anunța ca segmentul de autostrada dintre Chețani și Campia Turzii se va deschide pana de Craciun. Deputatul USR, Viorel Baltarețu, care a citat declarații ale constructorului STRABAG. ”Sper sa nu vedem taieri de panglici, caci construirea de autostrazi trebuie…

- „Sectorul privat din Romania se confrunta cu turbulențe. Deși cu o medie ridicata, creșterea economica a Romaniei a fost foarte volatila, iar beneficiile rezultate in urma reformelor stimulate de aderarea la UE in 2007 s-au diminuat, din cauza lacunelor in materie de guvernanța și de calitate a instituțiilor,…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA."Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- Sistemul de sanatate din Romania face un veritabil salt in timp, de la a functiona exclusiv pe hartie, la digitalizare si management medical smart, a declarat secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Alexandru Rogobete, in cadrul celei de-a 25-a intalniri a eHealth Network Grup organizat de Comisia…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu o delegație Deutsche Bank AG, condusa de directorul general responsabil de management regional in Europa Centrala și de Est. Șeful Executivului spune ca a discutat despre proiectele prioritare pentru Romania și ca Guvernul vrea sa atraga investiții in sectorul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 noiembrie 2023, urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajari hidroenergetice…

- LIFE Group pregateste investitii de peste 4 milioane euro pentru deschiderea a 15 noi clinici si anunta Life Beauty, un nou concept bazat pe terapii regenerative si anti-aging. In Bucuresti va fi inaugurat primul complex multifunctional, investitie ce depaseste 1 milion de euro. ”LIFE Group,…