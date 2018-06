Stiri pe aceeasi tema

- Protestul soferilor care cer scaderea preturilor la carburanti s-a prelungit pe durata intregii zile de miercuri, 6 iunie. Spre sfarsitul zilei, in PMAN, in fata protestatarilor a venit ministrul Economiei, Chiril Gaburici, care a invitat un grup de lucru, format din protestatari, la masa de discutii.…

- Liberalii vor depune motiuni simple impotriva ministrilor Finantelor, Eugen Teodorovici, si Economiei, Danut Andrusca.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a precizat marti, dupa Biroul Executiv al PNL, ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, anunța Agerpres.…

- Neacordarea tichetelor de masa angajaților Complexului Energetic Hunedoara a fost picatura care a umplut paharul sindicaliștilor din cadrul societații. Nemulțumirile s-au acumulat in timp, iar astazi, totul a culminat cu neputința societații de a acorda tichetele de masa, drept prevazut in contract…

- Senatorul Daniel Zamfir, exclus din PNL, lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Ludovic Orban. Zamfir susține ca a aflat de la colegi o informație conform careia Orban a ordonat ca pachetul de legi susținute de Zamfir sa fie blocate cu orice preț in Parlament.Citește și: Izvorul Tamaduirii:…

- In urma vizitei efectuate in Turcia, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat o ședința cu reprezentanții Serviciului Vamal și cei ai companiilor rezidente in Republica Moldova, care beneficiaza de investiții turcești, pentru a discuta și soluționa

- Zilele de weekend sunt preferatele tale, insa de foarte multe ori nu faci altceva decat sa pierzi timpul, deși ți-ar placea sa petreci cat mai multe momente alaturi de prietenele tale. Daca iți dorești sa faci o schimbare referitoare la modul in care iți petreci weekendurile, ca sa ai parte de cat mai…

- Va propunem un joc inedit. Alegeti dintre variantele de raspuns din urmatorul chestionar pe cea care vi se pare cea mai plauzibila. Zilele urmatoare vom reveni cu raspunsul corect, insa vrem sa aflam ce concluzie ati tras voi din tot ce ati auzit de o luna incoace despre unitatea de elita a DNA,…