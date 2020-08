Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua.

- Peste 100 de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter, produs in aceasta regiune duminica dimineata, relateaza Agerpres.Autoritațilelocale precizeaza ca nu au fost inregistrate victime.Acesta…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- O persoana a murit, o alta a fost ranita si mai multe cladiri au fost avariate in cutremurul de magnitudinea 7,5 pe scara Richter care a zguduit marti centrul si sudul Mexicului, transmite dpa. Guvernatorul Alejandro Murat a declarat, la Foro TV, ca o persoana a murit si o alta a fost ranita la Huatulco,…

- Dezastru in Zalau dupa „uraganul” care a lovit orașul. Cladiri avariate, mai multe mașini distruse de copaci cazuti, iar apa a inundat strazi, curti si gospodarii, in urma unei ploi torentiale, insotite de vijelie si grindina de mari dimensiuni.

- Port Vila, 27 mai /Agerpres/ - Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri coastele vestice ale arhipelagului Vanuatu din Pacificul de Sud, fara a provoca victime sau daune materiale grave si fara a fi emisa, pentru moment, o alerta de tsunami, informeaza agentiile EFE si Xinhua. Institutul de…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit miercuri coastele vestice ale arhipelagului Vanuatu din Pacificul de Sud, fara a provoca victime sau daune materiale grave si fara a fi emisa, pentru moment, o alerta de tsunami, informeaza agentiile EFE si Xinhua, potrivit Agerpres. Institutul de Geofizica…