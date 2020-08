Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat recent sentinta finala intr-un dosar in care un hot a fost trimis in judecata dupa ce a furat mai multe documente si bunuri din masina unui angajat SRI ramas cu masina in pana.

- Procurorii DNA din Craiova au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu doi inculpati suspectati ca au obtinut fara drept fonduri europene. Unul dintre inculpati a fost de acord sa fie condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare. Al doilea a acceptat o pedepsa de un an si sase…

- Cunoscutul prezentator a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și se afla internat in spital pentru a ține infecția sub control. Și dupa ce s-au facut tot felul de speculații privind starea lui de sanatate, vedeta a hotarat sa vorbeasca despre cum se simte.

- Daniel Dragomir, fost colonel SRI, este dat in urmarire naționala! Barbatul a fost condamnat de judecatori la trei ani și zece luni de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Nimeni nu știe unde se afla fostul ofițer de informații și soția sa, condamnata la inchisoare cu suspendare. Soacra…

- Lovitura pentru fiul fostului ministru al Economiei! Casa lui Gabi Badalau a fost sparta de hoți! Indivizii au intrat „la pont”, cu cagule și manuși. Avem declarații exclusive din partea oamenilor legii.

- Retrasa de ceva timp din lumina reflectoarelor, Alina Plugaru s-a trezit in centrul unui scandal de proporții, cu tenta penala, din cauza unor afaceriști care promit clipe de neuitat in dormitor.

- Șeful din cadrul IPJ Olt care a stat de vorba 20 de minute cu Alexandra Maceșanu și a abandonat-o in mainile criminalului Gheorghe Dinca, fiindca n-a fost capabil sa localizeze casa criminalului, ar putea fi cercetat penal pentru fals in declarații, alaturi de soția sa, grefiera la Judecatoria Caracal.