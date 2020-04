Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce este mai rau abia urmeaza", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reiterandu-si apelul la incetarea focului in lume pentru a ajuta la limitarea propagarii COVID-19, potrivit AFP. "Exista o sansa pentru pace, dar suntem departe de asta. Nevoia este urgenta. Furtuna…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul…

- Șeful ISU Hunedoara, col. Viorel Demean, depistat pozitiv cu virusul Covid-19. El a confirmat pentru Hunedoara Libera ca testul sau este pozitiv: The post Șeful ISU Hunedoara, depistat pozitiv cu virusul Covid-19. El va fi transferat la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- ⁹Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara, col. Viorel Demean, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor. Acesta va fi internat la Timișoara. Conform Știrile Antena 3 Deva (https://www.facebook.com/StirileAntena3Deva/ ) colonelul Viorel Demean, conformat…

- Un al doilea caz de infectare cu COVID-19 a fost confirmat in Prahova. Potrivit surselor Ph-online.ro, este vorba despre mama primului pacient infectat, tanarul de 26 de ani intors din Italia, aflat in carantina la centrul din Busteni. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pana…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19.…

- BULETIN DE PRESA 10 Martie 2020, ora 10.00 In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, desfașurata in data de 9 martie a.c., au fost adoptate urmatoarele masuri pentru pentru evitarea raspandirii infecției cu COVID-19 (coronavirus): A fost aprobata suspendarea procesului…