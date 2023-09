Stiri pe aceeasi tema

- MP al Japoniei - Max Verstappen va pleca din pole postion pentru a noua oara in 2023Olandezul Max Verstappen (Red Bull), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, va pleca din pole position in Marele Premiu al Japoniei, dupa ce a semnat cel mai bun timp in calificarile desfasurate sambata pe circuitul…

- Dupa o etapa dificila in Singapore, Max Verstappen și-a revenit in forma și a obținut un nou pole position in calificarile pentru Marele Premiu al Japoniei. Dublul campion mondial a stralucit pe circuitul Suzuka, dupa ce a reușit sa stabileasca un timp mai rapid cu peste o jumatate de secunda fața de…

- Pilotul japonez de superbike Haruki Noguchi a decedat la varsta de 22 de ani, din cauza unor rani fatale suferite intr-un accident care a avut loc in weekend-ul trecut in etapa a patra a competitiei Asia Road Championship, in Indonezia, au anuntat, joi, organizatorii, citati de Reuters, potrivit Agerpres.Pilotul…

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Echipa Red Bull a inregistrat duminica pentru a doua oara intr-o saptamana o problema cu un trofeu, dupa ce cel inmanat constructorului castigator la Marele Premiu al Belgiei a fost doborat dupa o fotografie facuta de echipa pentru a sarbatori, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Duminica trecuta,…

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…

- A 11-a etapa din sezonul 2023 de Formula 1 aduce echipele și piloții pe circuitul Hungaroring din apropiere de Budapesta. Dupa o prima sesiune de antrenamente afectata de ploaie, George Russell a stabilit cel mai rapid timp, de 1 minut și 38.795 de secunde. Pilotul britanic de la Mercedes a fost mai…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo va reveni in Formula 1 la echipa Alpha Tauri cu prilejul Marelui Premiu al Ungariei de saptamana viitoare, dupa ce l-a inlocuit pe Nyck de Vries pentru restul sezonului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ricciardo, 34 ani, in prezent pilot de rezerva la Red…