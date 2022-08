Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Șeful DNA, val de critici la adresa noilor legi ale justiției / Crin Bologa spune, totuși, ca procurorii anticorupție iși pot desfașura activitatea in deplina autonomie și independența pe baza noilor legi at Info real.

- Crin Bologa a declarat marți, 30 august, la RFI, ca solicita reducerea perioadei de instruire la Institutul Național al Magistraturii (INM) și marirea perioadei de stagiatura. In caz contrar, ar putea aparea un blocaj la completarea posturilor de judecatori și procurori din cauza duratei de timp crescute…

- „Este pentru prima data cand un ministru al Educației uita ca exista autoritați locale, ca parte a procesului de educație la nivel local”, a declarat Emil Draghici, președintele Asociației Comunelor, intr-o intervenție la Digi24 . O ora mai tarziu, in momentul in care jurnaliștii i-au solicitat un…

- REPER critica dur proiectele de legi ale Justiției, adoptate recent de catre Guvern, afirmand ca sunt calea catre feudalizarea sistemului judiciar. Proiectele de legi ale Justitiei adoptate miercuri in Guvern „reprezinta feudalizarea sistemului judiciar”, sustine REPER, care solicita parlamentarilor…

- Proiectele de legi ale Justitiei adoptate miercuri in Guvern “reprezinta feudalizarea sistemului judiciar”, sustine REPER, care solicita parlamentarilor responsabilitate pentru interesul Romaniei. “Odata intrate in vigoare, intregul sistem se va baza pe loialitatea fiecarui judecator sau procuror fata…

- Guvernul urmeaza sa aprobe noile proiecte de legi ale justiției Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa aprobe în ședința programata la aceasta ora noile proiecte de legi ale justiției. Este vorba despre statutul judecatorilor…

- Guvernul Ciuca urmeaza sa adopte, in ședința de miercuri, 24 august, cele trei proiecte de lege cunoscute sub denumirea „legile justiției”. Proiectele au fost avizate favorabil cu observații de Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa adoptarea in Guvern, proiectele vor merge in Parlament, pentru…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat, vineri, ca nu a citit niciodata "legi mai retrograde", adaugand ca modificarile aduse legilor Justitiei pot deveni "mecanisme de presiune" asupra magistratilor, anunța agerpres. Fii la curent cu cele…