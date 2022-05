“Pe langa combaterea evaziunii fiscale si cresterea gradului de colectare voluntara, ANAF isi propune si sa recupereze sumele stabilite ca prejudiciu de catre instante in dosarele penale. In acest sens, prin Serviciul sau de executari silite cazuri speciale, ANAF organizeaza, pe 17 iunie, primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate, reprezentand terenuri evaluate la peste 8,8 milioane de lei”, spune Lucian Heius. Bunurile in cauza au fost sechestrate in baza unei decizii definitive pronuntate de instanta, intr-un dosar penal de luare de mita si complicitate la spalarea…