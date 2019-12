Stiri pe aceeasi tema

- Intregul sectorul forestier va intra intr-un blocaj total in cateva zile, ca urmare a situatiei actuale privind Hotararea de Guvern 1004/2016, ce se va aplica de la data de 31 decembrie 2019, avertizeaza Nostra Silva si Fordaq - Comunitatea Forestierilor din Romania, intr-un comunicat remis vineri AGERPRES.…

- România a cucerit 11 noi medalii, luni, în ziua a treia a Campionatelor Europene de haltere Under-15 si Under-17 de la Eilat (Israel), 6 de aur, 2 de argint, 3 de bronz, potrivit Agerpres.La cat. 59 kg, Under-15, Alice Halmac a cucerit doua medalii de aur si una de argint. Ea s-a impus…

- Propagarea in spatiul public a unei cifre de 20 de milioane de metri cubi volum de masa lemnoasa taiata ilegal anual din padurile Romaniei, neasumata oficial de nicio institutie a statului roman, inclusiv in media internationala, constituie un atac la adresa industriei lemnului din tara noastra, cu…

- ”In programul de guvernare al PNL, avem cam patru degete vizavi de ce inseamna sectorul comunicațiilor, care reprezinta 6% contribuție in PIB. Fiind foarte scurt, mi-a luat sub un minut sa ma uit pe document și, evident, m-am regasit ca și viziune in cateva dintre idei.” a spus ministrul Alexandru…

- "In momentul in care nu exista stabilitatenu exista predictibilitate, investitorii straini nu mai vin spre Romania. Am discutat cu tarile din Golf, am discutat cu Emiratele Arabe, spuneau ca vor sa investeasca masiv in Romania. Incepusem discutiile pentru aeroportul Bucuresti Sud, cu Emiratele Arabe…

- Viorica Dancila a declarat ca guvernul pe care il conduce nu poate adopta proiectul de buget pe anul 2020, fiind unul interimar, care nu poate adopta ordonanțe de urgența sau proiecte legislative. ”Iohannis poate fi mulțumit - a aruncat Romania in aer”, a mai spus ea.”Cred ca la aceasta intrebare…