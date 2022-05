Secetă pedologică în mai multe regiuni agricole. Unde sunt cele mai mari probleme Seceta se face simțita tot mai mult in Romania. Rezerva de apa in cultura graului de toamna, pe profilul de sol 0-100 cm, se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in Moldova si Crisana, cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei, local in centrul, sudul si estul Transilvaniei, sudul, centrul si estul Olteniei, precum si in nordul si nord-vestul Banatului, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 14 – 20 mai. In Maramures, local nordul, estul si sudul Olteniei, nordul, nord-vestul, vestul si sudul Munteniei, nord-estul si vestul Banatului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

