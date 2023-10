Se modifică radical modul în care se pot face tranzacții cash. De când De la 1 noiembrie 2023 se modifica radical modul in care se pot face tranzactii cashAmenzile sunt foarte mari pentru nerespectarea noilor plafoane. Analistul economic Bogdan Glavan a facut o cercetare cu privire la aceasta situație. A. Plati si incasari cash intre persoane fizice si companii Se pot face incasari si plati intre o persoana juridica si o persoana fizica in plafonul zilnic de 5.000 lei catre/de la o persoana, pentru livrari ori achiziții de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de imprumuturi sau alte finanțari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 noiembrie 2023 se modifica radical modul in care se pot face tranzactii cashAmenzile sunt foarte mari pentru nerespectarea noilor plafoane Fac un rezumat mai jos A. Plati si incasari cash intre persoane fizice si companii1. Se pot face incasari si plati intre o persoana juridica…

- De la 1 noiembrie, se poate incasa cash in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana juridica.Potrivit proiectului, mai sunt interzise incasările fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, in cazul…

- De la 1 noiembrie, se poate incasa cash in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana juridica.Potrivit proiectului, mai sunt interzise incasările fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, in cazul…

- Peste 12 zile intra in vigoare modificarile fiscale ale Guvernului Ciolacu. Curtea Constituționala s-a pronunțat asupra legii privind modificarea Codului Fiscal, afirmand ca este constituționala. Astfel, de la 1 noiembrie vom avea mai multe taxe și impozite marite. 1. IT-iștii platesc impozit pe venit…

- Trauma poate avea un impact profund asupra vieții unei persoane. Experiențele traumatice lasa rani profunde asupra psihicului uman. De aceea, modul in care persoana funcționeaza zi de zi este afectat. Procesul terapeutic reprezinta un instrument esențial in vindecarea traumelor. Ce aduce cu sine sunt…

- Platile in numerar vor fi limitate. Transferul de bani intre persoanele fizice autorizate si persoanele juridice vor fi plafonate la 5.000 de lei pe zi pana la sfarsitul lui 2024. Guvernul justifica masura aratand ca in felul acesta limiteaza evaziunea fiscala. „Operatiunile de incasari si plati in…

- Conform unui proiect de lege publicat de guvern, in magazinele cash & carry, plațile vor putea facute in limita a 2.000 de lei cash. Pana acum, romanii puteau cheltui pana la 10.000 lei in numerar. Plafoanele la tranzacții sunt: a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui…

- Intențiile Finanțelor sunt de a plafona incasarile efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry (Metro, Selgros etc) in limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoana. De asemenea magazinelor cash and carry catre persoane vor fi și ele plafonate similar (plafon zilnic de 1.000 lei/persoana,…