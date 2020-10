Stiri pe aceeasi tema

- Termo Craiova incepe de saptamana viitoare probele la cald. Insitutiile si asociatiile de proprietari beneficiaza de caldura, in aceasta perioada, doar la cerere. Termo Craiova anunta ca, in noaptea de 14 spre 15 octombrie 2020, ora 19, vor incepe probele la cald. Probele incep pentru consumatorii de…

- Atenție, brașoveni fara centrala de apartament! Astazi incep probele in sistemul centralizat de incalzire! Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brașov a anunțat asociatiile de proprietari abonate ca, de joi, 1 octombrie 2020, se vor umple instalațiile pentru efectuarea probelor…

- Comunicat. SC CET Hidrocarburi SA anunta utilizatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad inceperea probelor de etanseitate pe retelele de termoficare secundar din...

- La societatea de termoficare a Timișoarei au inceput pregatirile pentru noul sezon de incalzire. Angajații Colterm au demarat probele la rece, care se desfașoara an de an la inceput de toamna, etapizat. In funcție de vreme, societatea primariei poate furniza caldura chiar de la 1 octombrie.

- Temperaturile incep sa scada, iar caloriferele trebuie sa redevina calde. Colterm SA anunța ca, in vederea pregatirii sezonului de incalzire 2020-2021, incepand cu data de 14 septembrie pana in 30 septembrie, se vor efectua, etapizat, probele la rece, pentru ca, in functie de temperaturile exterioare,…

- In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2020-2021, Colterm anunta ca, incepand cu data de 14 septembrie pana in 30 septembrie... The post Colterm testeaza retelele si caloriferele timisorenilor. Zonele vizate in saptamana 14 – 18 septembrie appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul presedinte executiv al PSD Eugen Teodorovici reclama incalcari grave ale Statutului partidului, in pregatirea Congresului care ar trebui sa aiba loc in 22 august si pentru care candidaturile se depun pana in 7 august, la ora 16.00. ”PSD, trezeste-te!”, transmite Teodorovici, care sustine ca…

- Rusia se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul sanatatii, Mihail Murasko, transmite Reuters, care citeaza agentiile ruse de presa RIA si Interfax. Ministrul a explicat ca institutul de cercetare de…