Stiri pe aceeasi tema

- Derek Mackay, ministrul de finante din guvernul provincial al Scotiei, a demisionat dupa ce s-a aflat ca i-a trimis mesaje unui baiat in varsta de 16 ani, anunta Reuters joi potrivit Agerpres. Mackay, in varsta de 42 de ani, si-a cerut scuze pentru "comportamentul prostesc". "Le cer iertare fara…

- In cadrul unui briefing de presa de la tribuna Parlamentului, deputata Partidului "Șor", Marina Tauber, a declarat ca unul din proiectele pe care il vor promova este cel cu privire la crearea condițiilor pentru revenirea concetațenilor noștri in țara.

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a postat pe Twitter o imagine cu sediul Comisiei Europene, pe care scrie ”Europe” si ”Scotland”, concluzia sa fiind ca ”au lasat lumina aprinsa pentru Scotia”, potrivit news.ro.”Cladirea Comisiei Europene din Bruxelles, in aceasta seara (si daca va uitati…

- Manchester City, campioana Angliei, a trecut pe locul 2 in Premier League dupa 6-1 in deplasare cu Aston Villa, iar jucatorii lui Pep Guardiola au decis sa iși faca de cap. Și au petrecut cu 22 de modele de pe Instagram, scrie The Sun. Astfel, potrivit tabloidului englez, cei de la City au ales un resort…

- Rezultatele alegerilor parlamentare din Regatul Unit ar putea avea un efect dezastruos asupra viitorului tarii: nationalistii au obtinut 80% din mandatele scotiene din parlamentul britanic și spera sa separe Scotia de Marea Britanie.

- Inalta de 1.92 m, cu niște picioare de 1.20 m, Roxana Ciuhulescu are o mulțime de admiratori, fascinați de felul in care arata, scrie protv.ro. De curand, vedeta a postat pe Instagram o imagine in care apare impodobind un brad de Craciun și toata lumea a remarcat ca nu are nevoie de scara. Citeste…

- Australia a calificat luni drept "ingrijoratoare" acuzatiile in baza carora agentia sa de contraspionaj efectueaza o ancheta cu privire la o presupusa operatiune chineza menita sa determine alegerea unui om de afaceri in Parlamentul federal pentru ca el sa devina un agent infiltrat printre deputati,…

- Mai multe mesaje prin care se cere demisia lui Tudorel Toader din functia de rector au aparut, joi, in zona Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, mesaje similare fiind scrise si pe poarta locuintei fostului ministru al Justitiei. Mesaje cu textul "Demisia" sau "Demisia, Tudorel Toader"…