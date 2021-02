Schimbare radicala a vremii. Ce spun meteorologii in informarea intrata in vigoare Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare valabila din aceasta dimineata, de la ora 06.00, pana luni, 1 martie, la pranz. Conform sepecialistilor de la ANM vantul se va intensifica treptat, la inceput in nord est si la munte, iar pe parcursul zilei de astazi in cea mai mare parte a tarii.Maine si luni intensificari temporare ale vantului vor mai fi indeosebi in regiunile estice si in zona de munte.Se vor inregistra viteze la rafala, in general, de 45...55 km h, iar in zona inalt ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza doua zile cu ninsoare, lapovița și polei, mai ales in centrul și nordul Moldovei, dar și la munte. Meteorologii au emis o informare de vreme rea pentru aceste zone unde se racește accentuat. Ninsorile vor fi moderate, se va depune strat nou de zapada, iar cantitațile de precipitații vor depași…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo. Vineri și sambata sunt așteptate ninsori. Meteorologii au transmis o informare de lapovița și ninsoare, dar și de polei. Codul este valabil de vineri seara, de la ora 18.00, pana sambata la ora 10.00. Conform ANM, vor fi precipitații…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (11 – 24 ianuarie) o vreme in racire accentuata in intreaga tara, chiar geroasa, cu valori termice minime ce vor cobori pana la -18 grade Celsius, in Transilvania, dar si cu precipitatii ce se vor semnala in aproape tot intervalul analizat,…

- Metorologii au emis un avertisment de vant puternic ce va fi valabil in toata țara. Informarea ANM va fi in vigoare pana joi, pe 31 decembrie. In toata țara vorm avea parte de vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare care vizeaza intervalul 29 decembrie, ora 10:00 –…

- Meteorologii au emis astazi o noua atenționare Cod galben de ploi puternice in zece județe, valabila de sambata pana duminica. La munte va ninge, iar rafalele de vant vor ajunge la 80 de kilometri pe ora. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 11-12-2020Ora : 12:00Nr.…

- Meteorologii au emis astazi o noua atenționare Cod galben de ploi puternice in zece județe, valabila de sambata pana duminica. La munte va ninge, iar rafalele de vant vor ajunge la 80 de kilometri pe ora. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 11-12-2020Ora : 12:00Nr.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. Informarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii.…