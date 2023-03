Irina Pencea, director de marketing la eMag, a fost numita in pozitia de director general eMAG Romania, functie detinuta in ultimii doi ani de Tudor Manea, care este si Grup CEO.

Irina Pencea are o pregatire academica in marketing si si-a inceput cariera in comunicare in urma cu 24 de ani. Ea a fost Chief Marketing Office la eMag din iulie 2022, dupa ce anterior a fost unul dintre fondatorii Jam Session Agency si JAZZ Communication Bucharest.

„Aceasta mutare vine din faptul ca Romania, teritoriul unde avem și cea mai mare parte a business-ului, continua sa aiba un potențial mare…