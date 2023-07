Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul ororilor de la azilele din Ilfov se extinde. Jurnalistii de la Centrul de Investigatii Media sustin ca in spatele acestor centre se afla o increngatura intre cei acuzati de abuzuri si autoritati ale statului care ar fi inchis ochii la nereguli.

- Ancheta in cazului accidentului in care a fost implicata Monica Macovei bate pasul pe loc! In luna ianuarie, fosta șefa de la Justiție a fost pusa sub acuzare de procurori pentru infracțiunea de vatamare corporala din culpa.Decizia vine dupa ce Monica Macovei a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit…

- Boris Johnson a mintit 'in mod deliberat' Parlamentul britanic in mai multe randuri in cazul 'partygate', a concluzionat joi o comisie de ancheta parlamentara, intr-un raport care l-a determinat deja pe fostul prim-ministru sa demisioneze cu zgomot din postul de deputat, transmite AFP.

- Iubitorii de vacanțe și bai vor avea din vara o noua destinație de distracție, in Bihor. Ca un facut, toate investițiile ocolesc capitala Ardealului, Cluj-Napoca. Langa Felix iși va deschide porțile Aquaparkul Venus, un complex modern creat pe stabilimentul ștrandului cu același nume.”Un complex…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare nowcasting Cod galben de averse, descarcari electrice si vijelie, valabila in localitati din patru judete.Conform prognozei de specialitate, pana la ora 14:30, se vor semnala averse locale, care vor acumula peste 20 - 25 l/mp,…

- Politia judeteana Ilfov anunta ca a deschis dosar penal pentru infractiunile de ucidere din culpa, nerespectarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca si neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca dupa ce un barbat a murit in explozia produsa duminica dimineata la o statie…

- Barbat din Cugir, cercetat penal dupa ce și-ar fi lovit iubita. Polițiștii au emis ordin de protecție Un barbat din Cugir este cercetat penal dupa ce și-ar fi lovit iubita. Scandalul s-a petrecut intr-un imobil din Alba Iulia, unde locuiau cei doi. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii din Alba Iulia,…

- Femeia spune ca mama ei, in varsta de 91 de ani, ar fi suferit leziuni in timp ce era internata intr-un centru de batrani din municipiul Campina. Poliția a deschis dosar penal in acest caz, potrivit Agerpres.„La data de 12 mai, in jurul orei 17,30, Politia Municipiului Campina a fost sesizata de catre…