- Fostul parlamentar Ovidiu Bibire, care este cunoscut in lumea literara sub pseudonimul Ovidiu Genaru, a obtinut, miercuri, Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" pentru Opera Omnia. Poetul Ovidiu Genaru, in varsta de 85 de ani, care a fost deputat in legislatura 1992-1996, a fost declarat castigator…

- Laureatul Premiului National de Poezie ‘Mihai Eminescu’ pentru Opera Omnia pentru anul 2019 va deveni cetatean de onoare al municipiului Botosani, in baza unei hotarari adoptata, miercuri, de membrii Consiliului Local Botosani. Consilierii municipali din Botosani s-au reunit intr-o sedinta extraordinara,…

- In zilele de 14 și 15 ianuarie 2020, botoșanenii marcheaza implinirea a 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, manifestari care culmineaza cu decernarea Premiului Național de Poezie ”Mihai Eminescu” pe anul 2019.

- Cinci nominalizari au fost anunțate pentru secțiunea Opus Primum a Premiului Național de Poezie ”Mihai Eminescu”, dedicata debutanților, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, in timp ce noi controverse incep sa se contureze la secțiunea Opera Omnia, dedicata intregii opere a autorilor consacrați.Memorialul…

- Un numar de 18 poeti debutanti au fost inscrisi pe lista nominalizatilor la Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum, care va fi decernat, pe 15 ianuarie, la Botosani. Premiul este acordat de...

- Un numar de 18 poeti debutanti au fost inscrisi pe lista nominalizatilor la Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum, care va fi decernat, pe 15 ianuarie, la Botosani. Premiul este acordat de Memorialul Ipotesti - Centrul de Studii "Mihai Eminescu" si va fi inmanat in…

- Tanarul craiovean Constantin Romulus Preda a lansat vineri seara la Craiova o frumoasa carte de poezii, intitulata „dor de dor de tine“. Intr-un cadru restrans, dar ales, Preda si-a impartasit poeziile cu ajutorul prietenilor actori, profesori si chiar elevi ai Liceului de Arta Marin Sorescu, care au…

- Propunerea primarului Catalin Flutur, privind aprobarea componenței Juriului de Acordare a Premiului Național de Poezie ”Mihai Eminescu” – Opera Omnia, va fi analizata in ședința Consiliului Local Botoșani din 23 octombrie 2019.