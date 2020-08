Stiri pe aceeasi tema

- Bataie la bordul unei curse KLM Amsterdam-Ibiza. Scandalul a inceput la scurt timp de la decolare, dupa ce doi pasageri au refuzat sa poarte masca. Dupa imbranceli și cațiva pumni, ceilalți au reușit sa-i imobilizeze și sa le puna catușe. La debarcare pasagerii recalcitranți au fost luați in primire…

- Incident neobișnuit petrecut la bordul unui avion cu destinația Ibiza, Spania. Mai mulți pasageri s-au luat la bataie la scurt timp dupa decolare, dupa ce doi dintre ei și-au scos masca de protecție. Calatorii care au pornit scandalul sunt cetațeni englezi.

- Incidentul a fost filmat de un pasager au cursei Amsterdam - Ibiza si postat pe youtube. Conform persoanei care a postat imaginile, scandalagiii sunt doi cetateni britanici. "Doi pasageri indisciplinati au refuzat sa poarte mastile de protectie si i-au deranjat pe ceilalti pasageri fizic si…

- Pandemia de coronavirus a lovit din plin industria turistica din Veneția. In timp ce iese firav din era restricțiilor, orașul incearca sa reduca o alta „greutate” de pe umerii gondolierilor, scrie CNN.O noua restricție va reduce capacitatea maxima pe celebrele gondole din oraș. De la șase pasageri,…

- Se pare ca muncitorii s-au luat la bataie din cauza unor neînțelegeri privind modul de executare al unei lucrari. „Polițiștii din Galda de Jos au intervenit, vineri, pentru aplanarea unui conflict izbucnit între doi muncitori de la lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda.…

- Cearta pe aeroportul din Chisinau. Mai multi pasageri care au cumparat bilete de avion spre Federatia Rusa nu au fost lasati sa urce la bord, iar aeronava a decolat spre destinatie doar cu un singur pasager.

- Doua clanuri de romi s-au batut cu sabii, cuțite in trafic intr-un cartier din Craiova. O mașina in care se aflau mai mulți romi a fost urmarita și oprita in trafic. Unul dintre membrii clanuruilor a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate. Citeste si: Bataie cu sabii si cutite…

- Un scandal de proporții sta sa explodeze in jurul guvernarii liberale din cauza camarilei din interiorul Guvernului Romaniei.Toate acestea vin ca o furtuna peste Ludovic Orban pentru ca a promis la inceput de mandat ca va termina cu 'pilaraia și nepotismul' din instituții. Citește mai…