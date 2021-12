Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a avut loc, vineri seara, in Targul de Craciun din municipiul Constanta, dupa ce mai multe persoane au incercat sa forteze accesul in interior, desi nu aveau certificatul verde, care le-ar fi permis sa intre, jandarmii intervenind si reusind sa restabileasca ordinea.

- „E normala isteria aberanta de la noi. Problema este de compoziție a poporului. Problema veche de sute de ani”, a scris Caramitru pe Facebook. El vine și cu un contraexemplu: Elveția, unde 65% din populație a votat la referendum pentru certificatul verde. Andrei Caramitru a comentat și faptul ca bucureștenii…

- Primaria Capitalei a anuntat noi reguli mde la Targul de Craciun din Piata Universitatii, reglementate printr-o hotarare emisa de catre Guvern. Prin urmare, de sambata, capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market din Piata Universitatii este limitata la 1.000 de persoane simultan, iar programul…

- Este deja cunoscut faptul ca Targul de Craciun 2021 de la Cluj-Napoca nu va fi oprit din pricina situației epidemiologice actuale. Așadar, in acest an evenimentul va fi organizat in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.Targul de Craciun 2021 la Cluj-Napoca. Ce surpriza ii așteapta pe clujeni?46 de casuțe…

- Mai mult de 90 la suta dintre decesele inregistrate in Romania la pacienți confirmați cu Covid in ultima saptamana au fost raportate la persoane nevaccinate. Potrivit raportarilor INSP, in saptamana 1-7 noiembrie 2021, 31,1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Bihor, Timiș…

- 91.2 din decesele inregistrate in saptamana 18 24 octombrie au fost la persoane nevaccinate, conform INSP.In saptamana 18 24 octombrie 2021, 73.1 din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate;91.2 din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate;34.7 din totalul cazurilor…

- 91.6% din decesele inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, conform INSP. In saptamana 4 - 10 octombrie, 72.7% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. 81.6% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate. 39% din…

- Viceprimarul PNL Sebastian Rusu și-a prezetat, intr-o conferința de presa, raportul privind activitatea depusa in primul an de mandat. Deszapezire. Au fost verificare utilajele din dis pozitiv, personalul aferent și funcționalitatea utilajelor. Au mai fost verificate stocul de material antiderapant…