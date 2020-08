Stiri pe aceeasi tema

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere de peste 7% in lunile martie - iunie ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza pandemiei de Covid-19, iar consumul se situeaza mult sub nivelul consemnat in anii trecuti, chiar daca in luna iunie, odata cu redeschiderea teraselor,…

- Piața auto din Romania continua sa inregistreze o scadere puternica a inmatricularilor de mașini noi și in luna iulie. Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), luna trecuta au fost inmatriculate 12.950 de unitați, in scadere cu 44.2% comparativ cu aceeași…

- Cea mai mare companie din Romania, lovita in plin de pandemie. OMV Petrom anunța un profit in scadere cu 56%, in primul semestru OMV Petrom, principala companie petroliera romaneasca, a obtinut in prima jumatate a acestui an un profit net de 867 milioane de lei, in scadere cu 56% fata de aceeasi perioada…

- Cazurile noi confirmate cu noul coronavirus, in ușoara scadere Foto: MApN. Numarul cazurilor noi confirmate cu noul coronavirus în România este în ușoara scadere. Marti, la raportarea de la ora 13:00, au fost anunțate 214 noi îmbolnaviri și 16 decese. Este în…

- Ingrijorarea starnita de numarul mai mare de cazuri noi de infectare cu coronavirus raportate joi de Grupul de Comunicare Strategica este eronata. Raportat la numarul de teste facute, cifra arata, de fapt, o scadere procentuala a infectarilor.

- Anul 2020 a demarat cu patru luni consecutive de scadere în România, dupa ce și în luna aprilie, se consemneaza (ca de altfel, în întreaga Europa) o scadere a pieței totale comparativ cu luna similara a anului anterior, de data aceasta mai puternica, respectiv –52,6%.…