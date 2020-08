Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de...

- Cifrele facute publice de autoritați, in aceasta a treia zi a saptamanii, arata o noua creștere peste pragul a 1.300 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus depistate la nivel național. Mai exact, s-a aflat ca fața de precedenta raportare oficiala au fost inregistrate 1.309 cazuri noi…

- Romania a ajuns sambata, 1 august, la 52.111 cazuri de coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.225 de noi infectari, iar 58 dintre ele au fost in Timiș. Au murit, de vineri pana sambata, alte 36 de persoane care era infectate cu COVID-19, iar Romania ajunge la 2.379 de decese.

- Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, fiind inregistrate 1.295 de cazuri noi fața de ultima raportare. In total au fost efectuate 22 767 de teste in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 2.343 persoane diagnosticate cu…

- Cele mai recente date oficiale venite de la autoritați, in cadrul raportarii facute publice in aceasta ultima zi a saptamanii, continua sa fie ingrijoratoare. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu scurta vreme, faptul ca fața de precedenta raportare au fost inregistrate 1.120 de cazuri…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 2.101 decese din cauza COVID-19.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județeFața de ultima raportare, in…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…

- Numarul de cazuri noi de coronavirus a scazut in ultimele zile, in Romania. Chiar și așa, țara noastra are peste 17.000 de cazuri de COVID-19, dar dintre acestea, peste 10.000 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.