Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Satu Mare, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare a fost sesizat prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca in localitatea Tarsolt au fost gasite, in locuinta unde domiciliau, 2 persoane decedate. Este vorba despre un barbat de 88 de ani si sotia acestuia, de 76 de ani.La…

- Un barbat de 42 de ani dintr-o comuna din Satu Mare a fost retinut fiind acuzat ca a ucis doi batrani - sot si sotie - in locuinta lor, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Satu Mare, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare a fost sesizat prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca in localitatea…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut si este banuit de omor dupa ce a ucis doua persoane, soț și soție, intr-o localitate din județul Satu Mare. Suspectul ar fi violat-o mai intai pe varstnica, apoi i-ar fi ucis pe amandoi. Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a fost sesizat vineri…

- Doi oameni, soț și soție, au fost ucisi vineri (18 iunie) seara in localitatea Tarsolt. Criminalul a fost prins, iar in acest moment se afla in custodia Poliției. Ancheta a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare. In acest moment se cunosc puține detalii despre circumstanțele in…

- Procuror sef sectie Ruginosu Mihaela, in calitate inlocuitor de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

- Marti, 15 iunie, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata, in locuința, de catre concubinul ei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, miercuri, ca a fost identificat si retinut un barbat de 54 de ani, care este banuit ca a patruns in incinta unei unitati scolare din oras, in luna octombrie 2020, de unde a sustras noua tablete, provocand un prejudiciu de circa 8.000 lei, potrivit…

- Un barbat suspectat ca a comis, in decembrie 2018, o crima intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei a fost prins de catre politisti si retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al PTB, in dimineata zilei de 3 decembrie…