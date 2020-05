Șase noi decese anunțate de autorități în România în cadrul pandemiei de coronavirus Alte șase decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19 au fost raportate duminica in Romania. Bilanțul victimelor crește la 1.185. Deces 1.180 – Femeie, 50 ani, județ Salaj. Data confirmare: 20.05.2020. Data deces: 23.05.2020. Comorbiditați: BPOC. Insuficiența ventriculara stanga. Cardiopatie ischemica. Status post-angioplastie cu stent. Insuficiența aortica. Dislipidemie. HTA. Obezitate. […] Articolul Șase noi decese anunțate de autoritați in Romania in cadrul pandemiei de coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

