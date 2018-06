Sărbători, tradiţii şi obiceiuri în iunie: Ziua Copilului, Solstiţiu de vară 2018, Sânzienele Denumirea acesteia deriva din latinescul "junius", dar se mai presupune ca s-ar putea trage din "juniores", care inseamna "tineret", aceasta luna fiind menita sa sarbatoreasca populatia tanara, in epoca romana. Poetul Ovidiu a dat si explicatia - zeita Iuno (Iunona sau Junona) a revendicat aceasta luna. Iuno era sotia lui Jupiter, iar romanii o considerau zeita protectoare a femeilor. Denumirile si simbolurile lunilor s-au schimbat in timp, unele chiar la cererea Bisericii.



Iunie este a sasea luna a anului in calendarul gregorian si iulian, are 30 de zile, cu ziua de 15 ore si noaptea…

