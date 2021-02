„Sărbătoarea Primăverii” s-a instalat în Palas, cu mii de mărțișoare și cărți Inceputul primaverii aduce surprize inedite la Palas. Daca vrei sa ai parte de aventuri memorabile ca sa evadezi din cotidian, vino la „Targul Carții”, unde vei gasi mii de titluri din toate genurile și pentru toate varstele, volume noi, dar și carți de anticariat. Și pentru ca tradiția spune ca prima zi din acest anotimp frumos trebuie celebrata prin daruirea unui marțișor, la Palas descoperi o colecție variata și colorata de simboluri ale anotimpului verde. Primavara este despre noi inceputuri, despre incredere, speranța și curaj, iar 1 Martie este momentul potrivit sa-ți arați recunoștința… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

