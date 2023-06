SĂNĂTATE – Tot mai mulți români diagnosticați cu boli psihice Un roman din doi cu tulburari mintale si de comportament este diagnosticat si tratat institutional pentru boli psihice. Semnalul de alarma este tras de catre Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie, care ține sa arate ca potrivit INSP, in anul 2021 aveam 232.000 cazuri existente de tulburari mintale si de comportament carora in fiecare an li se adauga aproximativ 250.000 cazuri noi. Datele arata ca avem aproximativ 30 de cazuri noi la 1000 de locuitori/an, 0,1 psihiatri la 1000 de locuitori, respectiv 1 pat la 1000 de locuitori. Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARRP) trage,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa reformei in sanatatea mintala din Romania creste povara deja existenta, care este asociata tulburarilor psihiatrice, afirma presedintele Asociatiei Romane de Psihiatrie si Psihoterapie (ARRP), Ana Giurgiuca. Ea spune ca in Romania exista un psihiatru la 10.000 de locuitori.

- Banca Naționala a Romaniei a publicat sondajul trimestrial privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației. Datele de la finalul primului trimestru al 2023 arata ca bancile au inasprit puternic condițiile de creditare pentru sectorul real, IMM-uri și persoane fizice. In cazul populației,…

- Datele BNR de la finalul primului trimestru al 2023 arata ca bancile au inasprit puternic condițiile de creditare pentru sectorul real, IMM-uri și persoane fizice. In cazul populației, cererea pentru credite de locuințe și terenuri a scazut, iar cea pentru creditele de consum a fost moderat mai ridicata.…

- S-a intamplat ca ieri sa aud sau sa citesc pe paginile unor persoane deja tradiționalul clișeu: “politicienii fac urari de 1 iunie, dar nu fac nimic pentru copii”. Cam aceeași categorie de oameni afirma, in restul anului, ca parlamentarii nu fac nimic in general. Nimic nu ascunde lipsa minimului efort,…

- Magazinele cu ochelari au impanzit mallurile din Romania, in vreme ce clinicile de optica medicala și cabinetele oftalmologice au devenit și ele tot mai raspandite pe masura ce problemele de vedere sunt tot mai frecvente.Un optician caștiga in medie 3.500 de lei net pe luna, un optometrist incaseaza…

- „Pana la 85% dintre noi vor dezvolta cel puțin o tulburare mintala diagnosticabila pana la varsta de 45 de ani”, avertizeaza APR, cea mai cunoscuta asociație a psihologilor din Romania. Specialiștii incurajeaza societatea sa promoveze nu „atitudini negative și comportamente toxice”, ci „atitudini adecvate…

- CARAȘ-SEVERIN – In contextul Zilei Mondiale a Sanatații, deputatul social-democrat carașean Romulus Damian este de parere ca, in aceasta perioada post-Covid, e necesara o politica de sanatate coerenta, menita sa sprijine cetațenii in cazul oricaror viitoare amenințari! Social-democratul iși incepe mesajul…