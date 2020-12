Stiri pe aceeasi tema

- La an aniversar, rezultate pe masura. Sport Club Municipal Bacau se desparte de anul in care a aniversat șapte decenii de existența cu o prețioasa medalie in intrecerile continentale. Prezent la Campionatul European de juniori ce se desfașoara in Bulgaria, la Sofia, boxerul SCM Bacau, Saly Marian Palapiuc…

- Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau va avea loc luni, 5 octombrie 2020, ora 10:00, online, pe site-ul Universitații și pe pagina de Facebook. Va fi transmis mesajul conducerii Universitații, Prefectului Județului Bacau și decanilor celor 5 facultați…

- Și-au clamat victoria asupra inamicilor politici dar, in mai multe orașe din județ, primarii care au caștigat alegerile vor trebui sa-i roage pe foștii inamici sa-i ajute pentru a forma majoritațile in consiliile locale. * In municipiul Bacau, primarul ales Lucian Viziteu va trebui sa negocieze cu formațiunile…

- Se spune ca un antrenor se vede la pauza și la schimbari. Cu noul tehnician Daniel Munteanu la comanda, „aviatorii” au obținut sambata primele trei puncte din actuala stagiune: 3-2 cu Csikszereda Miercurea-Ciuc. Bacauanii au revenit de la 0-2 la pauza, iar doua dintre golurile intoarcerii de scor au…

- Bucovineanul indatorat culturii Vorbim aici despre Dimitrie Vatamaniuc (25 sept. 1920, Sucevita, jud. Suceava – 4 iul. 2018, Bucuresti), carturar care si-a legat numele mai intai de creatia literara (a debutat cu nuvela „Intre primari”, in 1943, publicata de ziarul „Bucovina” din Cernauti), apoi de…

- Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat constau intr-o proba scrisa. Aceste reglementari sunt prevazute in ordinul privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor…

- Atleții bacauani au adus Romaniei cinci medalii la Balcaniada de atletism pentru seniori desfașurata in weekend, la Cluj Napoca. Din cele cinci medalii, doua sunt de aur. Astfel, Bianca Ghelber (SCM Bacau/ Steaua) s-a incununat campioana balcanica la aruncarea ciocanului cu rezultatul de 72.18 metri,…

- Serviciile sociale au un caracter continuu și au ca principal scop oferirea de alternative pe termen mediu și lung pentru beneficiari (copiii incluși in sistemul de asistența maternala și cei cu dizabilitați, batranii din caminele pentru varstnici etc). Doresc inițierea unei strategii privind serviciile…