Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu se aventureze in zona inalta din Muntii Fagaras, unde este risc foarte mare de producere a avalanselor, la peste 1.800 de metri, in zona Balea Lac. „In urma ninsorilor din ultimele ore a fost emisa o avertizare de avalansa de grad 5 din 5 la altitudini de…

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu se aventureze in zona inalta din Muntii Fagaras, unde este risc foarte mare de producere a avalanselor, la peste 1.800 de metri, in zona Balea Lac, potrivit Agerpres. Extremiștii unguri SFIDEZA justiția romana: vor sa monteze 100 de steaguri secuiești…

- Este cod roșu de avalanșa in Munții Fagaraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, a anunțat, miercuri seara, Salvamont Sibiu, care recomanda evitarea traseelor montane, noteaza mediafax In urma ninsorilor din ultimele ore a fost emisa, miercuri seara, o avertizare de avalanșa de gradul cinci…

- Un risc foarte ridicat de producere a avalanșelor, de gradul 4 pe o scara de la 1 la 5, este și la altitudine mai mica de 1.800 de metri, in Muntii Fagaras, au atras atenția meteorologii. ”Stratul proaspat de zapada pulver depus, usoara si fara coeziune, va depasi pe alocuri 80-100 cm. Intensificarile…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de aproape doi metri grosime. "Incalzirea vremii continua. Risc insemnat de avalanse in…

- In zilele de Craciun este de așteptat ca numarul turiștilor care merg in zona de munte a județului Suceava sa creasca semnificativ. In aceste condiții, conducerea Serviciului Salvamont Suceava a facut o serie de recomandari și le cere turiștilor sa dea dovada de prudența, chiar daca stratul de ...

- Salvamontistii recomanda schiorilor si practicantilor de snowboard sa fie dotati cu un echipament de protectie suplimentara, daca aleg zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din Romania, de peste jumatate de metru, si este risc moderat de producere a avalanselor, informeaza…

- Doua avalanse s-au produs, sambata, in Muntii Fagaras, in una dintre ele fiind prinsi doi schiori. Acestia erau complet echipati si au reusit sa se salveze singuri. Salvamontistii din Sibiu au anuntat ca ei mai multi dintre schiorii prezenti in zona au echipament complet de salvare din avalansa,…