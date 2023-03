Stiri pe aceeasi tema

- Articolul privind salarizarea profesorilor a fost eliminat din proiectul legilor Educației. Ministrul Ligia Deca a declarat ca eliminarea din proiectele legilor Educației a prevederilor care vizeaza salarizarea cadrelor didactice a fost agreata de catre reprezentanții sindicatelor din

- Aprobarea legilor educației, pe care Guvernul o stabilise pentru aceasta saptamana, se amana. Ședința de guvern extraordinara convocata de premier pentru a da unda verde reformei din invațamant incepe totuși la Palatul Victoria.

- PSD a inceput consultarile publice asupra proiectelor legilor Educației: legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar. PSD a desfașurat luni o serie de consultari cu societatea civila și specialiștii din Educație asupra celor doua proiecte de lege, elaborate de Guvern, privind…

- Meditații transferate la școala. Modificari in legea Educației, pentru pregatirea elevilor Pregatirea elevilor prin meditații ar urma sa fie transferata la școala. Prevederea este inclusa in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. Secretarul de stat Sorin Ion s-a referit la modificarile din lege,…

- Un proiect de lege initiat de senatorul PNL Daniel Fenechiu va permite statului sa desfiinteze o organizatie neguvernamentala daca nu respecta o prevedere care in momentul de fata este imposibil de respectat. In plus, actul normativ, ce urmeaza sa fie adoptat tacit in Senat in martie, limiteaza dreptul…

- Condamnarile pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și pentru trafic internațional devin mai aspre, conform noului proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Proiectul nu schimba pedepsele care vizeaza „deținerea pentru consum propriu”. Un alt demers, inițiat de PNL, vrea sa le…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 152/2022, care prevede modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 in sensul instituirii acordarii unei majorari salariale personalului din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele…

- Proiectele noilor legi ale educației – legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar – au fost finalizate, urmand ca dupa 1 februarie sa fie adoptate de guvern. In privința universitaților, una dintre modificari vizeaza mandatele rectorilor. Daca in prezent exista rectori și…