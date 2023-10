Salariu minim brut crește la 3.300 de lei de la 1 octombrie De majorarea salariului de baza minim la 3.300 de lei vor beneficia 1.867.588 de salariati."Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora" , se precizeaza in Hotararea aprobata de Guvern in 28 septembrie, publicata in Monitorul Oficial.Aceasta majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o valoare neta a salariului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

