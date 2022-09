Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descarcare a extrasului, precum și condițiile in care se poate dovedi vechimea in munca și/sau specialitate, aceasta posibilitate…

- Guvernul a aprobat recent acordarea concediului paternal la nașterea fiecarui copil și a extins categoriile de angajati care pot beneficia de acest drept. De asemenea, perioada respectiva este considerata vechime in munca, serviciu și specialitate. Este prevazuta acordarea concediului paternal si a…

- Guvernul german vrea sa modifice legea imigrației pentru a acoperi deficitul din ce in ce mai mare de pe piața muncii, arata o analiza Deutsche Welle. In acest moment, sunt disponibile locuri de munca in 148 de meserii, iar alte 122 sunt in analiza. Camera de Comerț și Industrie din Germania a anunțat…

- Guvernul a analizat astazi masuri care vizeaza stabilitatea economica și protejarea locurilor de munca. "Ajustarea fiscala pe care o propunem prevede, pe de o parte, protejarea cetațenilor Romaniei care au statutul de salariați și au venituri de pana la 4.

- Prin Hotararea de Guvern nr.7/08.06.2022 salariații OMV Petrom pot achiziționa doar 1% din valoarea capitalului social al societatii inregistrat la data vanzarii. Acest fapt nu implinește obligația impusa prin Decizia civila nr. 2370/08.05.2019 a Inaltei Curți de Casatie si Justitie – Sectia de contencios…