Cei doi solicitanti de azil erau cazati intr-un hotel, in care sunt cazati 350-400 de refugiati, in satul Mouries, in nordul Greciei, in apropiere de frontiera terestra cu Republica Macedonia de Nord, potrivit ONG-ului.



Primul azilant, gasit mort miercuri, spanzurat langa un pod in apropierea hotelului, era un refugiat afgan in varsta de 32 sau 33 de ani, tatal al doi copii. Al doilea, un tanar irakian in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost gasit joi de catre colocatarul sau, pe un culoar al hotelului.



Potrivit autoritatilor elene, peste 40.000 de solicitanti de azil se…