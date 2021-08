S-a stabilit organigrama Centrului de Copii şi Juniori de la Universitatea Craiova Dupa multe framantari interne, conducatorii clubului Universitatea Craiova au stabilit organigrama Centrului de Copii si Juniori. De remarcat revenirea lui Dumitru Barbu la carma academiei, in functia de director tehnic, pe care a mai ocupat-o in sezonul 2016-2017. Tot la capitolul reveniri va fi trecut si profesorul Bogdan Budescu. De remarcat despartirea clubului de Mugur Gusatu, cel care a ocupat functia de director tehnic al echipei secunde in campionatul trecut, cand s-a consemnat retrogradarea in Liga a 4-a. Altfel, „satelitul“ va evolua si in noua editie in esalonul al treilea al tarii!… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

