Stiri pe aceeasi tema

- Rușii recunosc ca au retras garnizoana militara de pe Insula Șerpilor pentru a salva viețile luptatorilor sai, dupa ce joi ministerul rus al apararii transmitea ca retragerea a fost „un gest de bunavoința ”. Vineri, deputatul Dumei de Stat din regiunea Crimeea Alexei Chernyak a declarat pentru agenția…

- ACTUALIZARE 12:10 Ministerul rus al Apararii a confirmat in briefingul zilnic ca rușii s-au retras de pe Insula Șerpilor din Marea Neagra, susținand ca este un „gest de bunavoința” pentru a facilita transporturile de cereale. „La 30 iunie 30, ca un gest de bunavoința, forțele armate ale Federației Ruse…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters, transmite…

- Fortele ruse ataca cu rachete un important pod care leaga Ucraina de Romania, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Rusia efectueaza atacuri cu rachete cu raza lunga impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina. Acest pod cu importanta strategica (podul Zatoka) leaga Ucraina…

- Agenția rusa RIA Novosti anunța ca cinci persoane au murit in urma unor bombardamente ale armatei ucrainene in centrul orașului Donețk. Potrivit primarului orașului, Aleksey Kulemzin, forțele armate ale Ucrainei au tras, printre altele, asupra a doua școli și a unei sali de sport. Pe canalul sau…

- „In mesajele de pe mai multe canale Telegram pro-ruse, care ofera sprijin media pentru razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei, au existat informații ca in satul Karlovka, batalioane de naționaliști au minat barajul lacului de acumulare Karlovsky”, se spune in raport. Totodata, citand Ministerul…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, s-a intalnit vineri, 22 aprilie, cu ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, aflat in vizita oficiala in Romania, iar discuțiile au vizat situația de securitate determinata de razboiul declanșat de Federația Rusa asupra Ucrainei in data de 24 februarie,…