Rusia: Justiţia declară extremiste organizaţiile care au conexiuni cu liderul opoziţiei închis, Aleksei Navalnîi Un tribunal rus a aprobat miercuri o solicitare a procurorilor de a declara drept "extremiste" organizatiile care au conexiuni cu opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, o decizie ce permite scoaterea unor astfel de organizatii in afara legii precum si cresterea represiunii la adresa sustinatorilor acestora, informeaza Reuters. Hotararea, care intra in vigoare imediat, interzice efectiv membrilor unor astfel de grupuri sa participe la alegerile parlamentare din acest an. "S-a recunoscut ca aceste organizatii nu doar ca au diseminat in mod voluntar informatii care incita la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

