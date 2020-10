Ruptura Alex Velea – Mario Fresh – Lino Golden. Artistul a renunțat și la manager. Multa vreme, Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden pareau de nedesparțit. Nu colaborau doar pe plan professional, ci erau precum o familie. De altfel, in urma cu mai mulți ani, Alex Velea și Antonia i-au luat la ei acasa pe Mario Fresh și Lino Golden. Au locuit impreuna și i-au ajutat sa se dezvolte pe plan professional. Anii au trecut și in ultima vreme cei trei pareau din ce in ce mai distanți. Recent, au hotarat sa iși desparta drumurile. Atat din punct de vedere profesional, cat și personal. A fost o desparțire…