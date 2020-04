Rudele primelor asistente infestate de la maternitate Odobescu, confirmate cu coronavirus UPDATE Un copil de 8 ani, internat

Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de coronavirus de la maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara provoaca ”pagube colaterale”. Conform unei informații de ultima ora, in urma testarilor, au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID 19 și soții primelor patru asistente. Aceștia au fost contacți direcți…

- Șapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, din București, au fost confirmate cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Administrația Spitalelor și...

- UPDATE, ora 20:15 – Grupul de Comunicare Strategica anunta cel de-al saptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, un barbat de 65 de ani internat la Spitalul Universitar Bucuresti. Potrivit sursei citate, decesul a fost inregistrat luni seara, barbatul fiind confirmat pozitiv cu noul…

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor depistate cu acest virus a ajuns la 11 la nivel national. Cele doua noi cazuri sunt la o fata de 15 ani din Timisoara si la o alta adolescenta de 16 ani, din Hunedoara. „Au fost confirmate…

- Un transport special aduce la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara un copil suspect de coronavrius. Este vorba despre o fata care ar fi intrat in contact cu baiatul de 16 ani internat in spital la Timișoara, care are coronavrius. Este un pacient care ar fi avut un contact cu copilul…

- Nepotul de 16 ani al barbatului internat marți la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Timișoara a fost infectat... The post Primul copil infectat cu coronavirus este din Timisoara si a fost spitalizat. UPDATE: Toti colegii baiatului se afla izolati la domiciliu appeared…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au intrat, astazi, in alerta dupa ce a fost internat pacientul in varsta de 16 ani, care a ieșit pozitiv la testul de coronavirus. La un moment dat, au aparut mai mulți aparținatori care au vrut sa intre pe cel care este izolat…

