- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul Roxanei Wring, fost lider al USR Bucuresti. Cererea CNSAS a fost inregistrata joi la Sectia de…

- CNSAS s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxana Wring, aceasta declarand ca nu a fost informata, nu a fost invitata sa dea vreo explicatie si ca nu isi da seama care este motivatia acestei decizii.

- Roxana Wring, fost presedinte al USR Bucuresti, anunta ca demisioneaza din partid ca urmare a faptului ca este acuzata de CNSAS de colaborare cu fosta Securitate comunista. In urma acestei decizii, Wring ar urma sa-si piarda si mandatul de consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.…

- Fostul președinte Traian Basescu scrie duminica, pe Facebook, ca respinge categoric acuzatiile CNSAS privind colaborarea sa cu Securitatea, „acuzatii care nu au nimic comun cu realitatea vremii”. „Cert este ca ma voi apara de actiunea CNSAS (...) Si mai este o certitudine: am vrut…

- Traian Basescu a lansat acuzații la adresa CNSAS. ”Resping categoric acuzatiile CNSAS ! Ce–i drept, in disputa cu CNSAS am pierdut in prima instanta la Curtea de Apel Bucuresti. Nu m-am asteptat chiar daca jurisprudenta ICCJ nu imi indreptatea optimismul. Cu un Consiliu format numai…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.La ultimul termen din dosar,…

- Ieri, la Curtea de Apel Bucuresti a avut loc primul termen in dosarul in care fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu este acuzat de Consiliul National pentru Studierea Arhvelor Securitatii ca ar fi fost colaborator. Ieri, in timpul procesului, a fost formulata o cerere de recuzare formulata de…

- A inceput joi, la Curtea de Apel București, procesul in care fostul președinte Traian Basescu este acuzat de CNSAS ca a colaborat cu Securitatea. S-au anunțat primii intervenienți in dosar, printre care Ene Dragoș Marian. Traian Basescu sta in picioare sprijinit de columna portiței din instanța cu…