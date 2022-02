Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, compania Hi Sky a adus in cursul acestei zile doua aeronav, iar WizzAir a suplimentat cu inca doua numarul de avioane, ajungand astfel la cinci aeronave.Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de a aduce si ei cel putin…

- Hi Sky a adus astazi doua aeronave la Aeroportul Iasi, de asemenea, WizzAir a suplimentat cu inca doua numarul de avioane, ajungand astfel la 5 aeronave pe Iasi, a anuntat directorul aerogarii iesene. „Ne asteptam la o suplimentare a numarului de curse in perioada urmatoare, Fly One avand intentia de…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis joi, inaintea vizitei la Chisinau, ca dorinta autoritatilor din Romania este de a sprijini autoritatile si cetatenii Republicii Moldova in aceasta perioada dificila.

- În contextul vizitei la Chișinau a unui grup de senatori și deputați români, mai mulți parlamentari ai Republicii Moldova au venit cu mesaje de gratitudine fața de România, transmite deschide.md. Deputatul PAS Petru Frunze a accentuat în mesajul sau sprijinul pe care…

- Anul trecut, traficul de pasageri a crescut cu o treime fata de cel inregistrat in primul an de pandemie. Conducerea regiei se asteapta la o crestere consistenta si in 2022, an care inseamna si deschiderea santierului de extindere a infrastructurii aeroportuare. Aeroportul a incheiat si anul 2021…

- „TAROM in acest moment e o companie care nu e intr-o situatie economica fericita. Are un plan de restructurare care a fost facut in perioada trecuta si care trebuie sa fie urmarit. (…) TAROM-ul in acest moment este in situatia in care poate primi un ajutor de stat de la Comisia Europeana, dar toate…

- Portofoliul de rute al Aeroportului Iasi se imbogateste zilele urmatoare. Apar doua curse noi. Astfel, incepand cu 16 decembrie 2021, compania Wizz Air va opera zboruri IASI-MADRID (si retur), cu doua frecvente pe saptamana: joi si duminica. De asemenea, din 19 decembrie 2021, compania Blue Air va realiza…