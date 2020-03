Romanii din Batania sunt nemulțumiți de faptul ca ministrul de Interne, Marcel Vela, a decis sa inchida Vama Turnu din cauza coronavirusului. Ei au inceput sa se organizeze pentru a protesta deoarece inchiderea Vamii Turnu inseamna cheltuieli mai mari și timp pierdut pentru a ajunge la munca. Sute de romani au locuințe in Batania sau […] The post Romanii din Batania se organizeaza: protesteaza pentru inchiderea Vamii Turnu appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .