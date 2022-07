România şi-a prezentat, la New York, Planul Naţional de Acţiune pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă Romania a prezentat, in cadrul Forumului ONU de nivel inalt privind dezvoltarea durabila, organizat la New York, Planul National de Actiune pentru Strategia de Dezvoltare Durabila care vizeaza implementarea Agendei 2030, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook . „Sunt convins ca nu putem avea succes decat daca suntem constienti cu totii de necesitatea unei actiuni comune. Este necesar sa utilizam solutii integrate pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila, iar dimensiunea de protectie a mediului a Agendei 2030 este extrem de importanta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat luni remanierea guvernului, masura asteptata dupa alegerile parlamentare din iunie, in care partidul prezidential a pierdut majoritatea, informeaza Reuters. Elisabeth Borne ramane prim-ministru si urmeaza sa tina saptamana aceasta un discurs privind politica…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa gaseasca mai multe rute alternative pentru transportul de cereale din Ucraina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Madrid, informeaza joi Reuters. Rusia si Ucraina sunt primul si respectiv al cincilea cei mai mari exportatori de grau…

- Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca, cu prilejul Zilei Drapelului National ”Adoptat ca simbol al natiunii in timpul Revolutiei de la 1848,Drapelul tricolor este parte a identitatii noastre nationale, alaturi de Stema Romaniei si de Imnul National. Martor al formarii si transformarii…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Guvernului Romaniei, lanseaza joi, intr-o conferinta internationala de specialitate, Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a Romaniei 2030. Potrivit organizatorilor, in sesiunea de deschidere a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) arata ca am depașit stadiul de țara in curs de dezvoltare. Prezent la Galati, la evenimentul Ziua Intreprinzatorilor,…

- Premierul Ciuca a discutat cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA despre aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE si despre initiativa regionala privind dezvoltarea in domeniul nuclear. Am discutat astazi cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA despre aderarea Romaniei…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu delegatia Nuclear Energy Agency NEA condusa de directorul general William D. Magwood al IV lea.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, principalele teme abordate au vizat aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare…