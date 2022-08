Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a invins miercuri, la Galati, reprezentativa Bosniei Hertegovina, scor 3-1, in al treilea meci din grupa G preliminara. Returul cu Bosnia va avea loc joi, tot la Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Naționala feminina de volei junioare-U19 a Romaniei și-a aflat și cea de-a cincea adversara din grupa de la Campionatul European. Repartizata in Grupa a II-a, alaturi de Turcia, Serbia, Croația, Elveția și o echipa venita din cea de-a treia faza a calificarilor, naționala Romaniei știe acum și numele…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 76-62, formația Albaniei, in ultimul meci din grupa B a precalificarilor pentru Campionatul European din 2025. Olah Alex, de la SCM Timișoara, cu 22 de puncte, a fost cel mai bun marcator al echipei țarii noastre,…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a caștigat meciul cu Albania, scor 3-0, și Grupa B a Silver League cu cinci victorii din șase posibile. Meciul cu Albania, disputat, la Galați, nu a avut istoric. In fața unei formații care nu a facut niciun blocaj, dar care inaintea startului meciului mai avea…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, sambata seara, la București, cu scorul de 1-0, in fața Finlandei, intr-un meci din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Nicușor Bancu (foto), in minutul 30. In celalalt joc din grupa, tot sambata, Muntenegru…

- Naționala masculina de volei a Romaniei va intalni Bosnia-Herțegovina, in grupa B din Silver League. Meciul va fi gazduit miercuri, 1 iunie, incepand cu ora 17:00, de Sala Sporturilor „Dunarea" din Galați. Celalalt joc al amintitei grupe se va disputa de la ora 21:15, la Skopje, intre Macedonia de Nord…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a trecut greu, cu scorul de 3-2 (25-22, 25-17, 23-25, 19-25, 15-13), de reprezentativa similara a Macedoniei de Nord, intr-un meci disputat la Galati, contand pentru Grupa B Silver League. Tricolorii, care au debutat cu o victorie cu 3-1 in fata Albaniei, la Tirana,…

- Naționala masculina de volei a Romaniei debuteaza, marți, 24 mai, in deplasare, in noua ediție a Silver League. Echipa tricolora va evolua, marți, 24 mai, la Tirana, impotriva Albaniei, intr-o partida care va incepe la ora 20.00. Tot din Grupa B mai fac parte naționalele Macedoniei de Nord și Bosniei-Herțegovina,…